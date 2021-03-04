Бишкек, , 13:29 — REGNUM В ходе официального визита нового президента Киргизии Садыра Жапарова в Нур-Султан достигнута договоренность о том, что Казахстан поставит в Киргизию 900 млн киловатт-часов электроэнергии. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Руслан Казакбаев.

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По словам высокопоставленного чиновника, на то, чтобы вернуть Казахстану этот объем электроэнергии, Киргизии потребуется около трех лет, а потому отдавать ее республика будет частями.

Также главы киргизского внешнеполитического ведомства сообщил о том, что правительства двух стран договорились о продолжении поставок поливной воды из Киргизии в Казахстан в весенне-летний период.

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