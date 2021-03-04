Горно-Алтайск, , 13:29 — REGNUM Депутаты Государственного собрания Республики Алтай согласовали кандидатуру Михаила Маргачева на должность заместителя председателя правительства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.

По словам главы региона Олега Хорохордина, новый вице-премьер обладает большим практическим опытом общественно-политической и административной работы.

«Пользуется авторитетом среди представителей исполнительных органов государственной власти республики, органов местного самоуправления, способен объединить их для решения поставленных задач», — отметил он.

В итоге за его назначение проголосовали 34 депутата из 40.

Михаил Маргачев родился в 1978 году в селе Чоя. В 2001 году окончил Горно-Алтайский государственный университет по специальности «История». Ранее уже работал в качестве зампреда. С декабря 2018 года возглавлял Чойский район.

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