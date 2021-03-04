Вашингтон, 4 марта, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Как показывает анализ книги «Великая перезагрузка» президента Всемирного экономического форума профессора Клауса Шваба, она всего лишь квинтэссенция идей, разработанных Римским клубом под руководством Дэвида Рокфеллера. После провала захвата мира с помощью Второй мировой войны мировые элиты вновь объединились, чтобы найти возможность возглавить человечество.

(сс) World Economic Forum Клаус Шваб

Клаус Шваб также рассуждает о «справедливости», «равенстве», «учете интересов будущих поколений», «защите природы», «социальной ответственности», «устойчивом развитии», «зеленой энергетике», «здоровье человека как высшей ценности», но в подобной красивой обертке нетрудно разглядеть конкретные планы «мировой закулисы» по захвату власти, рассказали эксперты «Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ».

Под «интересами будущих поколений» и «социальной ответственностью» подразумевается остановка роста народонаселения, а после и его сокращение до «оптимального» уровня, то есть примерно 1 миллиард человек. «Зелёная энергетика» и «защита природы» замечательно подходят для остановки развития промышленности, так как этап «деиндустриализации» нужен для создания постиндустриального общества, где потребление с материальных продуктов переключится на услуги.

«Равенство» и «демократизация» нужны для убеждения государств предать свои национальные интересы, по словам авторов, они мешают человечеству бороться с глобальными вызовами. Государственные функции предлагается возложить на глобальные корпорации.

В состав мирового правительства войдёт только элита, которая будет составлять менее 1% человечества. Остальное население Земли превратится из Homo sapiens в «человека служебного», и его будут содержать в цифровом концлагере.

Специалисты РУССТРАТ уверены, что после смерти основателя и бессменного руководителя Римского клуба Дэвида Рокфеллера реализация проекта возложена на Клауса Шваба, и уже в ближайшее время можно будет увидеть его шаги в этом направлении.