Москва, , 13:28 — REGNUM На фоне укрепления доллара и роста стоимости барреля нефти рубль фактически не изменился в своей цене относительно американской валюты, закрывшись 3 марта на уровне 73,85 рубля за доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Помимо этого, до сих пор отыгрывается эффект введения санкций — их масштаб и размер ожидался значительно больше, поэтому волатильность валютной пары постепенно снижается, попутно укрепляя российскую валюту.

Помимо этого, увеличение Минфином РФ закупки валюты до 6,4 млрд рублей с 2,4 млрд рублей было нивелировано рекордным размещением ОФЗ на 104,1 млрд рублей по итогам двух аукционов.

Другой вопрос, что это размещение могло бы оказать больший эффект в пользу российской валюты, но покупателями, по большей части, вновь выступили российские банки.

Наиболее значимыми событиями для рубля сегодня, 4 марта, будут заседание ОПЕК+, на котором должны быть определены дальнейшие шаги относительно добычи сырой нефти.

Также важно выступление Джерома Пауэлла на онлайн-конференции Wall Street Journal, на котором прояснится политика ФРС по отношению к росту инфляции, увеличению денежной массы и пандемии.

Инвесторы опасаются снижения объемов скупки активов и ужесточения денежно-кредитной политики.

Диапазон движения рубля на сегодня — от 73,40 до 74,50 единиц за доллар. Многое будет зависеть именно от геополитических факторов», — считает эксперт.

Читайте также: Для рубля появилась новая угроза