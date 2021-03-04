Миллеровский район, Ростовская область, , 13:27 — REGNUM В Миллеровском районе Ростовской области ситуация с дорогами оказалась куда хуже, чем, к примеру, в Батайске. Дети в буквальном смысле проваливаются в грязь по дороге в школу и обратно. О тернистом пути к знаниям у ребят из слободы Нижненагольной стало известно благодаря социальным сетям, где опубликовано подтверждающее видео.

«Местные жители уже пятый год просят местные власти сделать им дорогу. Хотя бы посыпать щебнем, чтобы скорая помощь могла проезжать. Чиновники не отказывают, конечно, даже обещают что-нибудь придумать, но потом. Хочется понять, в чём проблема заняться дорогой», — приводит вполне очевидный вопрос паблик «Ростов Главный».

Авторы сообщения полагают, что без звонка донскому губернатору Василию Голубеву уже не обойтись.

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