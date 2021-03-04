Москва, , 13:25 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов рассчитывает, что ФАС, Счетная палата и прокуратура проверят обоснованность скачков в тарифах на вывоз коммунальных отходов, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

«Я надеюсь, проверку обоснованности такого повышения проведут и ФАС, и Счетная палата, а, возможно, и прокуратура», — заявил Миронов.

Он обратил внимание на то, что в ряде регионов зафиксировано снижение тарифов на вывоз мусора, а в других — резкий рост. Так, в Новосибирской области с наступлением 2021 года цены выросли почти на 40%, в Татарии — почти на 25%, в Омской области — на 20%.

«Такие скачки цен не укладываются даже в логику этой нелепой реформы. Если тариф подняли на обоснованную величину, то почему не делали этого раньше? Значит, население не доплачивало, а операторы работали себе в убыток? А если тарифы вдруг снижают, значит, люди переплачивали? Куда ушли эти деньги и есть ли гарантии, что их вернут по справедливости?» — задает вопросы парламентарий.

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