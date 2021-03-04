Нур-Султан, , 13:23 — REGNUM В Казахстане планируют внедрить конкурсный прием педагогов в государственные образовательные учреждения. Об этом написал министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

«Теперь исключается практика, когда решение о приеме на работу педагога принимает директор единолично», — написал министр, комментируя поправки по вопросам науки.

Министр считает, что действующая схема принятия педагогов на работу содержит коррупционные риски. Правила приема учителей на работу будут регламентировать критерии отбора и процедуру проведения конкурса.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2021 года министерство образования и науки Казахстана повысило заработные платы школьных учителей на 25%. Увеличились также стипендии студентов педагогических вузов.

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