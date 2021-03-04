Уфа, , 13:28 — REGNUM Более 160 млн рублей предусмотрено в 2021 году на воспроизводство лесов в Башкирии. Об этом 4 марта сообщил министр лесного хозяйства региона Марат Шарафутдинов на заседании коллегии министерства лесного хозяйства республики.

По его словам, воспроизводство лесов является одним из наиболее приоритетных направлений правительства Башкирии.

«На реализацию проекта из федерального бюджета в 2020 году выделено 211,2 млн. руб. — это первый показатель по ПФО и второй по России. На 2021 год на реализацию мероприятий федерального проекта республике предусмотрено 162,3 млн. рублей», — передает слова Шарафутдинова пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в прошлом году в Башкирии мероприятия по восстановлению лесов были проведены на 15,3 тысяч га. При этом региональным проектом «Сохранение лесов» был установлен план в 14,2 тысяч га. (в 2019 году в республике было вырублено 13 990 га).

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