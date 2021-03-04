Уфа, 4 марта 2021, 13:28 — REGNUM Более 160 млн рублей предусмотрено в 2021 году на воспроизводство лесов в Башкирии. Об этом 4 марта сообщил министр лесного хозяйства региона Марат Шарафутдинов на заседании коллегии министерства лесного хозяйства республики.
По его словам, воспроизводство лесов является одним из наиболее приоритетных направлений правительства Башкирии.
Отмечается, что в прошлом году в Башкирии мероприятия по восстановлению лесов были проведены на 15,3 тысяч га. При этом региональным проектом «Сохранение лесов» был установлен план в 14,2 тысяч га. (в 2019 году в республике было вырублено 13 990 га).
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