Брянск, , 13:24 — REGNUM Новый детский сад «Гармония» открылся 4 марта в Советском районе Брянска. Учреждение рассчитано на 270 воспитанников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Здание расположено в перспективном районе комплексной застройки «Старый аэропорт». Детский сад будет структурным подразделением школы № 71 «Перспектива», которую сдали в эксплуатацию в сентябре 2020 года. «Гармония» рассчитана на 12 групп, в общей сложности сад примет 270 воспитанников, из которых 120 — дети до трёх лет. Учреждение укомплектовано интерактивным учебным оборудованием, игровой мебелью, есть бассейн, физкультурный и музыкальный залы, современный пищеблок. Для детей с особыми образовательными потребностями оборудована сенсорная комната.

Это уже третий детский сад, открытый в Брянской области с начала 2021 года. Всего на строительство и реконструкцию объектов дошкольного образования в 2021 году в региональном бюджете запланированы 1,1 млрд рублей.

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