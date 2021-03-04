Чонджу, Южная Корея, , 13:24 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали ещё два случая гибели пациентов после вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает DongA Science со ссылкой представителей органов здравоохранения.

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Согласно опубликованным данным, по одному пациенту в возрасте старше 50 лет скончались в больницах города Чонджу и уезда Пуан провинции Чолла-Пукто.

В общей сложности после вакцинации в стране скончались пять человек.

Известно, что все пациенты были вакцинированы препаратом британо-шведской компании AstraZeneca.

В настоящее время органы здравоохранения затрудняются ответить, были ли вакцинация причиной смерти пациентов. Ведётся расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в южнокорейском Тэджоне спустя сутки после вакцинации скончалась девушка старше 20 лет.

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