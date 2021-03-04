Белград, , 13:31 — REGNUM Приштина не заинтересована идти на какие-либо уступки, заявил 4 марта в интервью сербскому телеканалу РТС Драган Джуканович, политолог и председатель Центра внешней политики.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич 3 марта провёл переговоры с посланником ЕС и заявил, что компромиссная сделка означает то, что всем «достанется поровну». Мирослав Лайчак же отметил, что статус-кво — неустойчиво. Вучич указал, что Белград поддерживает усилия и намерения Лайчака прийти к решению обеих сторон без ультиматумов, при помощью политики компромисса.

Джуканович подчеркнул, что есть очевидная попытка Лайчака разморозить и ускорить диалог, который был приостановлен в середине прошлого года. По его словам, политические обстоятельства не позволяют разморозить диалог из-за победы партии «Самоопределение» на выборах в частично признанной республике Косово. Лидер этой партии Альбин Курти заявил, что сам диалог и не является приоритетом новых косовских властей.

«Поэтому мне кажется, что на данный момент нет реальной возможности добиться существенного прогресса в диалоге, который начался 8 марта 2011 года», — отметил Джуканович.