Москва, , 13:20 — REGNUM В Москве бывшего главного тренера ФК «Спартак» Олега Романцева перевели в обычную палату. Об этом 4 марта сообщает ТАСС.

«Только сейчас перевели из реанимации, как раз располагаюсь», — цитирует агентство слова Романцева.

Бывший тренер красно-белых и российской сборной рассказал, что ситуация идёт на улучшение и 5 марта ему предстоит ещё одно серьёзное обследование.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего тренера московского «Спартака» Олега Романцева госпитализировали с инфарктом в больницу. Ему сделали операцию.