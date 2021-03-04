Москва, , 13:20 — REGNUM Российский Минстрой приступил к созданию стандарта развития городов в Арктике и намерен завершить его до конца 2021 года. Об этом заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров сообщил 4 марта на VI Международной конференции «Арктика 2021».

По его словам, необходимость выделения отдельного арктического направления в нацпроекте «Жильё и городская среда» уже назрела. Стандарт в министерстве надеются разработать до конца года, а в следующем году — уже принимать решения по развитию территорий.

Егоров подчеркнул, что создание в Арктике общественных пространств — задача иного уровня сложности. Подходы к развитию поселений в арктическом поясе и в умеренном климате серьёзно отличаются. Так, в Арктике нужно учитывать преобладание низких температур и сильного ветра, а также период полярных ночей.

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