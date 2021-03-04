Бишкек, , 13:18 — REGNUM Генеральной прокуратуре разрешили привлечь к уголовной ответственности председателя Верховного суда Киргизии Гульбару Калиеву. Такое решение принято сегодня, 4 марта, по итогам заседания дисциплинарной комиссии совета судей.

Комиссия рассмотрела представление генерального прокурора Курманкула Зулушева об отстранении Калиевой от должности главы Верховного суда и снятии с нее неприкосновенности.

Поводом для этого стало заключение фиктивных договоров на разработку и внедрение автоматизированной информационной системы «Местный суд». При этом программные продукты, использующиеся судебными органами уже существовали и активно использовались.

Ущерб государству от этих махинаций правоохранительные органы оценили в 1,21 млн сомов (1,05 млн рублей).

Также, как отметили представители генпрокуратуры, противоправные действия руководства Верховного суда привели к получению частными фирмами доступа к судебным базам данных, что представляет угрозу национальной безопасности Киргизии.

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