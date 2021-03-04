Саратов, , 13:22 — REGNUM В Саратове объявлено народное голосование за лучший архитектурный проект благоустройства города. Презентация проектов-финалистов открытого международного конкурса на благоустройство пяти центральных территорий прошла накануне.

Так, предлагаются на голосование развитие местности бывшего аэропорта, мемориального комплекса «Парк Победы» на Соколовой горе, Зеленого острова, Глебучева оврага и острова Покровские пески. Все 5 территорий будут вписаны в транспортную систему путем изменения планировки и организации транспортных потоков на основных центральных улицах. Каждая из территорий будет развиваться в своем стиле, при этом все 5 объектов должны быть связаны между собой.

На территории старого аэропорта появится жилой район. В парке Победы запланировали сделать канатную дорогу, связывающую Зеленый остров с набережной, создать семейный парк выходного дня. В Глебучевом овраге отдали предпочтение формам, напоминающим о Саратовской крепости, колокольном заводе, плантациях шелковичных деревьев и парка, посвященному истории города. На острове Покровские пески задумали создать новый спуск и инфраструктуру для пляжного отдыха с бассейном и спортплощадками.

ИА REGNUM ранее сообщало, по нацпроекту «Жильё и городская среда» в 2021 году в Саратовской области запланировали отремонтировать не менее 53 дворов и благоустроить 114 парков и скверов. Всего на эти цели предусмотрено 707,4 млн рублей, из которых 693,3 млн рублей федеральные средства.

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