Москва, , 13:16 — REGNUM В Госдуме опровергли наличие «необъявленной программы» химического оружия в России, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

«Новым сотрудникам Госдепартамента США следует внимательнее изучать историю вопроса о ликвидации химического оружия. Россия уже давно по нашей инициативе и в присутствии уполномоченных сотрудников ОЗХО ликвидировала все имевшееся химическое оружие, о чем есть соответствующие международные документальные подтверждения. Никакой «необъявленной программы» химического оружия в нашей стране не существует», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Это очередная ложь США, нацеленная на дискредитацию России в глазах мировой общественности, отметил парламентарий.

США необходимы предлоги для введения новых санкций против нашей страны и граждан России, уверен депутат.

«Не вызывает никаких сомнений, что условия, выдвигаемые США нашей стране, чтобы мы смогли «избежать» новых санкций — бессмысленная и бесперспективная попытка давления на нашу страну и часть грязной политической игры, ведущейся Вашингтоном», — заключил Железняк.

Ранее в Госдепе США заявили, что в случае, если Россия задекларирует и уничтожит свое химическое оружие, она сможет избежать новых санкций.

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