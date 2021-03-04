Новосибирск, , 13:16 — REGNUM В Новосибирске с 16:00 сегодня, 4 марта, введено временное ограничение движения большегрузов по городским дорогам. Об этом сообщает мэрия муниципалитета.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

«Сегодня, 4 марта, с 16:00 до 24:00 часов, 5 марта с 7:00 до 12:00 часов и с 14:00 до 24:00 часов вводится временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам города Новосибирска, — уточнили в горадминистрации. — Это связано с ухудшением погодных условий (обильные осадки в виде снега), влекущих снижение пропускной способности улично-дорожной сети, угрозу блокирования свободного движения пассажирского и специального транспорта служб экстренного реагирования».

На этот период будут установлены соответствующие дорожные знаки.