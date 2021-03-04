Москва, , 13:16 — REGNUM Перенёсшего операцию на сердце бывшего главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» Олега Романцева перевели в обычную палату. Об этом сам Романцев заявил ТАСС.

«Только сейчас перевели из реанимации, как раз располагаюсь [в новой палате]», — сказал Романцев.

По его словам, ситуация со здоровьем «идёт на улучшение», и уже 5 марта будет «ещё одно серьезное обследование», которое покажет, на какой срок Романцеву будет предписано оставаться в больнице.