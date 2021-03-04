Москва, , 13:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который должен состояться в июне 2021 года. Об этом 4 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Представить петербургский форум без участия главы государства невозможно, это президентский форум, поэтому участие Путина будет», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что на сегодня из-за «подвижной эпидемиологической обстановки» формат участия российского лидера в международном мероприятии не определён.

«Пока модальность его участия в пленарной сессии, в других мероприятиях мы не можем сформулировать, — сказал Песков. — Будем надеяться на лучшее, но в то же время не будем сейчас исключать никакого формата».

Как сообщало ИА REGNUM, XXIV Петербургский международный экономический форум состоится 2−5 июня 2021 года. Как заверил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков,организаторы мероприятия приложат все усилия для проведения форума с учётом действующих мер «коронавирусной» безопасности, которые тщательным образом проработаны с Роспотребнадзором с учетом требований ВОЗ.

Напомним, годом ранее ПМЭФ пришлось отменить из-за ситуации с пандемией коронавируса.