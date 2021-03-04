Махачкала, , 13:14 — REGNUM Прокуратура организовала проверку после массовой гибели птиц в Дагестане. Информация об обнаружении более 300 мертвых лебедей и уток ранее появилась в соцсетях и региональных СМИ.

Факт падежа уток и лебедей в районе Аграханского залива и местности «Муравейник» подтвердили специалисты Каспийского природоохранного центра.

«На место выехали работники Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры. В настоящее время специалистами отобран и направлен на исследование биологический материал», — сообщили в ведомстве.

По результатам проверки прокуратуры будет принято процессуальное решение в отношении виновных в гибели птиц.

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