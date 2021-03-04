Пермь, 4 марта, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Следственный комитет России опубликовал видео с признательными показаниями 16-летнего подростка в убийстве родителей и 12-летней сестры.

Sledcom.ru Следственный комитет России

На допросе школьник сказал, что 1 марта в районе 17:00 совершил нападение на мать. Второе убийство совершено с 17:30 до 18:00, подросток убил отца. Третьей жертвой стала сестра. Она убита в районе 18:00—19:00 .

Напомним, жесткое преступление совершено 1 марта в поселке Октябрьский Пермского края. В собственном доме убиты двое взрослых и ребенок. Орудием убийства стал топор.

Изначально в убийстве подозревали главу семейства. Однако, как оказалось, из-за сильно изуродованного лица мужчины при опознании была допущена ошибка. Выяснилось, что 16-летнего ребенка среди жертв нет. Именно на подростка и пало подозрение. После совершения преступления парень успел уехать за пределы региона. Его задержали в хостеле Екатеринбурга 3 марта.