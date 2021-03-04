Бишкек, , 13:13 — REGNUM Казахстан намерен продолжить оказывать киргизским вооруженным силам военно-техническую помощь. Об этом сегодня, 4 марта, на брифинге заявил министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев.

По его словам, во время визита киргизской правительственной делегации во главе с президентом Садыром Жапаровым в Нур-Султан была достигнута договоренность о том, что Казахстан предоставит Киргизии радиолокационные станции и боеприпасы нескольких видов.

Сколько и каких именно боеприпасов и радаров казахская сторона подарит киргизской армии, глава внешнеполитического ведомства не уточнил.

Напомним, ранее сообщалось, что «Казахстан намерен подарить вооруженным силам Киргизии и Таджикистана большое количество боеприпасов … Планируется, что в рамках безвозмездной военно-технической помощи киргизская армия безвозмездно получит тысячу ракет для РСЗО «Град», 6 миллионов патронов к автоматам Калашникова калибра 5,45 мм, а также системы связи и сигнальные ракеты».