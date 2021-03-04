Джакарта, , 13:12 — REGNUM Бандунгский технологический институт в Индонезии и исследовательский институт микробных заболеваний при Университете Осаки (Япония) подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования вакцин, сообщает Sindonews.

Сотрудничество было инициировано генеральным консульством Индонезии в Осаке. Подписание меморандума о взаимопонимании прошло в режиме онлайн при участии генерального консула Индонезии в Осаке.

В генеральном консульстве выразили надежду, что университеты смогут работать вместе над производством безопасных, качественных и эффективных вакцин, чтобы внести реальный вклад в усилия по борьбе с пандемией в Индонезии и Японии.

Стороны будут обмениваться информацией и материалами исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии стремится к тому, чтобы программа вакцинации против коронавируса в стране заняла один год.

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