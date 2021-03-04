Москва, , 13:12 — REGNUM Законопроект о суррогатном материнстве может быть внесен в Госдуму весной. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Инициатива, которую разрабатывают в Госдуме, предполагает регулирование суррогатного материнства.

Вводятся требования к желающим обратиться к услугам суррогатной матери: это должны быть исключительно имеющие гражданство РФ или вид на жительство в РФ и состоящие в зарегистрированном браке между собой мужчина и женщина в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет, причем обратиться за такой помощью они смогут не ранее чем через год после регистрации брака.

Предлагается запретить суррогатное материнство для передачи ребенка иностранным гражданам.

Планируется также ввести запрет на рекламу суррогатного материнства.

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