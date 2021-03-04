Москва, 4 марта, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин своим указом назначил на должность первого заместителя директора Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) Сергея Королева. Об этом 4 марта сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание ФСБ

«Да, я подтверждаю. Действительно, был такой указ. Действительно, Королев назначен первым заместителем директора службы», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом ранее Королев занимал пост главы Службы экономической безопасности ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин обвинил в «хорьковых» интересах лиц, которые зовут детей на несанкционированные акции протеста.