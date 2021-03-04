Норильск, Красноярский край, 4 марта, 2021, 13:09 — ИА Регнум. «Норникель» дополнительно выделит на мероприятия по развитию Норильска, не вошедшие в соглашение между компанией, правительством, властями Красноярского края и города, 150 млрд рублей. Об этом сообщил президент компании Владимир Потанин.

Пихтарь Виктор Дмитриевич Норильск

По словам Потанина, мэр Норильска Дмитрий Карасев сообщил ему о том, что не все мероприятия, не все необходимые городу инвестиции вошли в программу, которая была подписана в рамках четырехстороннего соглашения.

«Существует ещё очень много важных для города инициатив, которые мы договорились форсированно делать до 2024 года и на период до 2035 года наметили перспективную программу. От мэра прозвучала цифра масштаба тех инвестиций, которые для этого потребуются. Озвучена была цифра 150 млрд рублей, и я подтвердил, что мы поддержим город и эти средства выделим», — цитирует Потанина ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, четырёхстороннее соглашение о социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края было подписано в Москве в феврале 2021 года. Согласно документу, на развитие Норильска до 2024 года должны выделить порядка 20 млрд рублей. С 2025-го по 2035 годы планируется выделить ещё около 100 млрд рублей. Большая часть этой суммы будет получена от «Норникеля».