Сеул, , 13:16 — REGNUM Семь из десяти компаний Южной Кореи надеются на улучшение финансовых показателей в 2021 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой представителей консалтинговой компании Ernst & Young Global Limited (EY).

Согласно результатам опроса, проведенного среди представителей 286 отечественных компаний, 70,9% респондентов ожидают рост финансовых показателей, что на 18,9% больше по сравнению с аналогичным январским опросом.

Известно, что большие ожидания зафиксированы среди компаний, занятых в сфере электроники и информационно-коммуникационных технологий.

Отвечая на вопрос о влиянии пандемии на экономику 68,9% опрошенных отметили, что экономические показатели улучшатся, однако незначительно по сравнению с 2020 годом.