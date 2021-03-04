Нур-Султан, , 13:05 — REGNUM Проект будущего расширения месторождения Тенгиз в Казахстане обсудили премьер-министр республики Аскар Мамин и президент по разведке и добыче в Евразийско-Тихоокеанском регионе компании «Шеврон» Нейджел Хирон, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Компания «Тенгизшевройл» планирует до 2023 года увеличить добычу углеводородов на 44%, до 39 млн тонн в год. Доля компании «Шеврон» в месторождении составляет 50%.

По итогам 2020 года добыча сырой нефти компании «Тенгизшевройл» составила 26,5 млн тонн. Объем прямых выплат государству составил $6,6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел рабочую встречу с руководителями нефтегазовых компаний, которые входят в совет иностранных инвесторов при президенте республики.

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