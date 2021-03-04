Уфа, , 13:10 — REGNUM Сильный снег и ветер до 22 метров в секунду ожидается в Башкирии. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

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Сообщается, что 5 марта в республике ожидается метель, сильный снегопад, гололед, а ночью ветер с порывами до 22 метров в секунду. Порывы ветра днем могут достигать 18 метров в секунду. На некоторых дорогах ожидается ухудшение видимости до 1000 метров в секунду.

Ночью столбик термометра может упасть до — 10 °C, а днем может потеплеть до 0 °C.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют гражданам при порывах ветра ограничить выход из зданий.

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