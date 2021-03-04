Москва, , 13:04 — REGNUM Государство должно стимулировать многодетность, материнский капитал должен быть прогрессивным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

«Материнский капитал должен быть прогрессивным, он должен увеличиваться за рождение каждого последующего ребенка. Семья, где рождается ребенок, должна становиться богаче». — заявил Толстой.

По его словам, цель демографической политики — увеличение населения.

«Появление многодетных семей, которые чувствуют себя в России комфортно, обеспечено и главное, уверенно, вот этой уверенности нам не хватает», — сказал он.

«У нас сегодня многодетная семья практически равно бедная семья, и это надо менять», — добавил парламентарий.