Белгород, , 13:12 — REGNUM Всероссийский форум «Умный город: Инструкция по применению» пройдёт в апреле в Белгороде. Мероприятие под эгидой Минстроя России посвящено цифровизации и обмену лучшими практиками между властью, бизнесом, экспертами в сфере IT, инженерии, проектирования и больших данных, сообщили ИА REGNUM 4 марта в пресс-службе правительства региона.

На форуме будут обсуждать вопросы развития и цифровой трансформации городов, разработки сервисов и суперсервисов, внедрения искусственного интеллекта и другие аспекты цифровизации населённых пунктов, их благоустройство и индексы IQ. Планируется, что на мероприятии дадут старт новому сервису — общероссийской платформе по голосованию за объекты благоустройства, которая реализуется на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и ведомственной программы Минстроя России «Умный город». В 2020 году Белгород занял шестую строчку рейтинга Минстроя РФ «IQ городов» по уровню цифровизации всего городского хозяйства.

«Мы всегда открыты к подобным мероприятиям, где происходит обмен опытом, собирается большое комьюнити из лучших профессионалов со всей России, это открывает новые точки роста для нас. К тому же, у нас неплохой опыт в организации крупных мероприятий, таких как форум региональной информатизации «ПРОФ-IT», крупнейший в Черноземье IT-форум «БИФ». Нам есть, чем поделиться с другими регионами и по проекту «Умный город», презентуем наши самые удачные практики», — отметил первый заместитель губернатора — начальник департамента цифрового развития региона Евгений Мирошников.

Форум пройдёт 15−16 апреля в формате офлайн с трансляцией на сайте проекта. Ожидается, что на встречу приедут порядка 400 участников со всей России.