Москва, , 13:03 — REGNUM В Кремле с глубокой озабоченностью наблюдают за ростом напряжённости на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы, действительно, с глубокой озабоченностью наблюдаем за растущей напряженностью на линии соприкосновения. Мы фиксируем все чаще и чаще обстрелы на территории Донбасса со стороны украинских вооруженных сил или разных формирований, которые там у Украины имеются вблизи линии соприкосновения», — сказал Песков.

По его словам, российские власти зафиксировали вход украинских военных «в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения», что является поводом для серьёзной обеспокоенности.