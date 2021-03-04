Тверь, , 13:01 — REGNUM За последние пять лет на территории Тверской области было реализовано 65 инвестиционных проектов, регион получил 7,4 тыс. рабочих мест. Губернатор Тверской области Игорь Руденя, выступая на Форуме муниципальных образований, назвал стратегическим направлением работы развитие экономики региона и создание рабочих мест для местных жителей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, форум под девизом «Энергия развития. Верхневолжье — 2021» открылся 4 марта в Твери. В форуме участвуют представители Федерального Собрания РФ и Государственной думы РФ, руководство Законодательного собрания региона, территориальных подразделений федеральных структур, главы муниципалитетов, общественники и научное сообщество, почетные граждане Тверской области.

Форум муниципальных образований Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

«Пять лет назад мы вместе с вами поставили перед собой амбициозную цель: вывести Тверскую область в число лидеров Центрального федерального округа по социально-экономическому развитию. За пять лет удалось реализовать немало успешных проектов и заложить базу для нашего качественного и масштабного роста. Всё делается человеком, вокруг человека и всё должно делаться для человека. Общая работа на протяжении пяти лет позволила Тверской области в непростой ситуации прошлого года сохранить устойчивость экономики и финансовой сферы», — сказал Игорь Руденя.

Форум муниципальных образований Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

Игорь Руденя также подчеркнул, что ежегодный рост доходов областного бюджета, сокращение госдолга дали возможность реализовать в Тверской области крупные проекты — в их числе создание новой модели общественного транспорта, интенсивные ремонт и строительство дорог, объектов здравоохранения, образования, спорта, туризма, коммунальной инфраструктуры, формированию комфортной городской среды.

Отдельное внимание в регионе уделяется развитию промышленности и городской среды — созданы инвестплощадка «Боровлёво-3» и особая экономическая зона «Эммаусс», территория опережающего социально-экономического развития в Кувшиново, стартовала реновация Морозовского городка. За последние пять лет в Тверской области приняты современные законодательные акты по поддержке инвестиционной деятельности. Благодаря поддержке президента Владимира Путина на среднесрочную перспективу обеспечен заказами Тверской вагоностроительный завод, также удалось возродить производство на площадках Торжокского вагоностроительного завода, Тверского стекольного завода.

Общий объём поддержки экономики региона в 2020 году, в том числе и благодаря федеральным средствам, составил 9,6 млрд рублей.

Губернатор отметил, что в перспективе меры господдержки будут направлены на инновационные предприятия, обеспечивающие региону динамичное развитие.