Рыбинск, Ярославская область, , 13:01 — REGNUM В Ярославской области в Дёминском лыжном марафоне 2021 года впервые можно будет принять участие в режиме онлайн. Об этом сообщает администрация Рыбинска.

Дёминский марафон Rybinsk.ru

Любой желающий может зарегистрироваться, оплатить взнос, распечатать стартовый номер и пройти трассу удалённо — в любом месте, в любое время. Обязательно наличие беговых лыж и GPS-часов, либо мобильное приложение для тренировок.

«Идея проводить Деминский марафон в таком формате появилась в непростой пандемийный год. Многие участники, особенно иностранные, не могут приехать на наши гонки, потому что закрыты границы. И мы даем им возможность реализовать себя в рамках нашего спортивного события», — рассказал директор СНП «Деминские марафоны» Игорь Самойлов.

Участник виртуального забега получит диплом и медаль финишёра, такие же, как участник очного забега.

По информации с официального сайта администрации рыбинского городского округа в настоящее время регистрацию на виртуальную гонку прошли девять человек. Это представители США, Финляндии, Германии, Испании, Эстонии, а также Чувашии, Мурманска и Санкт-Петербурга.

XIV Международный Ростех Деминский лыжный марафон FIS/Worldloppet пройдёт 6−7 марта под Рыбинском.

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