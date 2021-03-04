В Дёминском лыжном марафоне пройдут «виртуальные забеги»
Рыбинск, Ярославская область, 4 марта, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Ярославской области в Дёминском лыжном марафоне 2021 года впервые можно будет принять участие в режиме онлайн. Об этом сообщает администрация Рыбинска.
Любой желающий может зарегистрироваться, оплатить взнос, распечатать стартовый номер и пройти трассу удалённо — в любом месте, в любое время. Обязательно наличие беговых лыж и GPS-часов, либо мобильное приложение для тренировок.
Участник виртуального забега получит диплом и медаль финишёра, такие же, как участник очного забега.
По информации с официального сайта администрации рыбинского городского округа в настоящее время регистрацию на виртуальную гонку прошли девять человек. Это представители США, Финляндии, Германии, Испании, Эстонии, а также Чувашии, Мурманска и Санкт-Петербурга.
XIV Международный Ростех Деминский лыжный марафон FIS/Worldloppet пройдёт 6−7 марта под Рыбинском.