Москва, , 13:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, заявил 4 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, формат участия президента пока не определён, но форум «невозможно представить без главы государства».

«Пока модальность его участия в пленарной сессии, в других мероприятиях мы не можем сформулировать, потому что эпидемиологическая обстановка весьма подвижна», — указал Песков.

Отметим, что форум пройдёт 2−5 июня 2021 года.

Организаторы пообещали сделать всё необходимое для проведения мероприятия с учётом мер безопасности по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 ПМЭФ, который должен был пройти 3−6 июня, был отменен.