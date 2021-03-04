Москва, , 13:00 — REGNUM В России должна быть федеральная поддержка многодетных семей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

«Вся политика отдана на откуп регионам, это неправильно. Не может такая политика быть распылена между регионами. Где-то многодетным помогают с жильем, а где-то нет ничего, есть обещание дать участок в лесу и то без коммуникации», — отметил Толстой.

Действующие меры поддержки многодетных семей, по мнению парламентария, «они не эффективны, они неправильны они должны быть изменены».

«Должна быть федеральная система поддержки многодетных семей, вне зависимости от места проживания. Граждане нашей страны имеют одинаковые права вне зависимости от того, в каком регионе они живут», — подчеркнул Толстой.