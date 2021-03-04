Пенза, , 13:01 — REGNUM Объем валового регионального продукта в Пензенской области вырос в 2020 году на 11 млрд рублей и составил 440 млрд рублей. Итоги развития региона в сфере экономики за прошлый год подвел 4 марта Иван Белозерцев.

Пензенская область стали лидером среди регионов Поволжья по темпу роста оборота предприятий и организаций. За 2020 год оборот достиг почти триллиона рублей, что выше уровня 2019 года на 16%, отметил губернатор.

Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 115,7%. Это обеспечило Пензенской области 1 место в ПФО и третье место в России. По индексу промышленного производства, возросшему на 7,3%, область также лидирует среди регионов Поволжья и на 9-м месте в стране, добавил Белозерцев.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-ноября 2020 года в Приволжском федеральном округе индекс промышленного производства снизился на 3,8% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Рост производства наблюдается лишь в трёх регионах Поволжья: в Пензенской области — 10,2%, в Саратовской области — на 2,2% и в Мордовии — на 1,5%. В остальных регионах уровень промпроизводства снизился.

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