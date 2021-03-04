Красногорск, , 13:01 — REGNUM С начала 2021 года сбор овощных культур в теплицах Подмосковья возрос на 30%. Об этом 4 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, по производству овощей в зимних теплицах Подмосковье занимает третье место в России. Кроме того, уже второй год область на 100% выполняет показатель самообеспеченности тепличными овощами. С начала 2021 года в регионе выращено 14,1 тыс. тонн тепличных огурцов, 7,1 тысячи тонн томатов и 300 тонн прочих овощей.

«В настоящее время темпы производства овощей защищенного грунта в Подмосковье значительно превышают прошлогодние. По оперативным данным по состоянию на 3 марта в теплицах региона выращено более 21,5 тысячи тонн овощей. Это на 30% больше показателя за аналогичный период 2020 года, когда мы собрали 16,6 тыс. тонн», — сказал Воскресенский.

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