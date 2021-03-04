Берлин, 4 марта 2021, 12:59 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло германский порт Висмар, в котором находилось с 23 января. Такие данные приводит 4 марта портал отслеживания судов MarineTraffic.
Указано, что судно направляется в зону открытого моря. Прибыть на место трубоукладчик должен утром 5 марта.
«Академик Черский» — предполагаемый достройщик газопровода «Северный поток — 2». Строительство газопровода после годовой паузы возобновили в декабре 2020 года, трубы укладывает баржа «Фортуна». В настоящее время она работает в датских территориальных водах.
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