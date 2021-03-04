Москва, , 12:59 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин обвинил в «хорьковых» интересах лиц, которые зовут детей на несанкционированные акции протеста. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая закон, и участвовать в несогласованных, неразрешенных акциях. Именно об этих людях говорил Путин», — сказал Песков.

По его словам, глава государства также говорил о лицах, которые «провоцируют в сетях различные суицидальные наклонности и так далее» — то есть, имеются в виду лица, занимающиеся «преступной деятельностью».

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