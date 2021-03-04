Москва, 4 марта, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин обвинил в «хорьковых» интересах лиц, которые зовут детей на несанкционированные акции протеста. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

«Он говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая закон, и участвовать в несогласованных, неразрешенных акциях. Именно об этих людях говорил Путин», — сказал Песков.

По его словам, глава государства также говорил о лицах, которые «провоцируют в сетях различные суицидальные наклонности и так далее» — то есть имеются в виду лица, занимающиеся «преступной деятельностью».