Москва, , 13:04 — REGNUM В связи с изменениями в Правилах дорожного движения (ПДД), московские власти демонтируют все таблички «Фотовидеофиксация» в черте города. Об этом сообщили в столичном Центре организации дорожного движения ЦОДД.

Согласно новой редакции ПДД, с 1 марта нынешнего года региональные власти могут не предупреждать водителей о каждой дорожной камере видеофиксации. Теперь они могут ограничиться одной табличкой «Фотовидеофиксация» на въезде в населенный пункт.

При этом в Татарии, а также в Курской области и Подмосковье таблички убирать не будут. На федеральных трассах демонтировать их также не будут.

По мнению столичных властей, местоположение комплексов видеофиксации водителям и так известно. Координаты камер есть в навигаторе, на едином транспортном портале и на сайте Центра организации дорожного движения.

Стоит отметить, что ещё в 2019 году президент России Владимир Путин заявил, что нельзя «камеры (фотовидеофиксации — ред.) специально скрывать и прятать».

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