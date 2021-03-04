Санкт-Петербург, 4 марта, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Некоторые петербуржцы обнаружили, что коммунальные службы предлагают им заплатить по итогам февраля за отопление втрое больше, чем за тот же месяц в 2020 году. Об этом сообщила 4 марта депутат Заксобрания Петербурга от «Партии роста» Оксана Дмитриева.

Дарья Драй ИА REGNUM Дома в Петербурге

Ее фракция проанализировала более ста обращений горожан из разных районов города.

«При одинаковом тарифе и его росте на 3% с декабря 2019 года по январь 2021 года рост платы за одно и тоже жилое помещение составил от 1,15 до 2,89 раз», — объявила она.

Абсолютный рекорд среди поступивших обращений поставил ЖКС №1 Кировского района, а именно дом №72 по улице Танкиста Хрустицкого, где платежи за отопление выросли почти втрое.

«В этом же доме наблюдается и рекордная плата за отопление в расчете на 1 кв. метр площади квартиры за февраль 2021 года — 103 руб/м2», — добавила Дмитриева.

Вооружившись данными по завышению платы за тепло в Петербурге, она написала вице-губернаторам Николаю Бондаренко и Сергею Дрегвалю.

Депутат считает такой рост расходов граждан на ЖКХ «необоснованным и вариативным» и просит поручить городскому комитету по энергетике провести расчет нормативного уровня роста потребления тепловой энергии в феврале (за январь) 2021 года и в январе (за декабрь 2020 года) по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года с учетом погоды, среднесуточной температуры и других факторов.

Дмитриева также просит пересчитать начисленные платежи по указанным адресам и привлечь к ответственности виновных в «перетопах».

В так называемом «топе перетопов» из списка Дмитриевой также оказались дом №4 по улице Белы Куна, дом №76 по Южному шоссе и дом №4 по улице Ярослава Гашека, все относятся ко Фрунзенскому району. Почти двойной рост наблюдается и в доме №44 по улице Маяковского в Центральном районе.