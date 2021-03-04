Челябинск, , 12:56 — REGNUM В Челябинске учредитель одной из строительных фирм отдан под суд за пособничество в мошенничестве при строительстве жилья. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, помогал он своему родственнику, который возглавлял девять организаций, возводивших в общей сложности 29 многоквартирных домов на территории Копейска и Челябинска. Это происходило в 2015—2019 годах. Пособничество выразилось в помощи при хищении денежных средств, а 2702 дольщика остались без оплаченных квартир.

На сегодняшний день работы не ведутся. Общий размер ущерба гражданам составляет 3,8 млрд рублей. Уголовное дело рассмотрит Калининский райсуд. А дело в отношении руководителя компаний выделено в отдельное производство в связи с тем, что он заключил со следствием досудебное соглашение. Расследование в отношении него завершено и он знакомится с материалами дела.