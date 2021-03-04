Чебоксары, , 15:27 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор бывшему фитнес-тренеру, которого суд признал виновным в похищении могильных оград. Ему инкриминировали почти 30 эпизодов преступлений, назначив исправительные работы, сообщили ИА REGNUM в МВД по республике.

Перед судом предстал 46-летний чебоксарец, которого задержали в сентябре 2020 года. На его след правоохранители вышли после того, как в одном из пунктов металлоприёма обнаружили фрагменты кладбищенских оград. В ведомстве установили, что их сдал бывший фитнес-тренер, оставшийся без работы во время пандемии коронавируса. С его дачи, которая использовалась как склад, полицейские вывезли около 6 тонн металла.

Правоохранители считают чебоксарца причастным к 29 эпизодам краж, общий ущерб оценивается в 400 тыс. рублей. По версии следствия, кражи совершались с мая по сентябрь 2020 года с кладбищ пяти муниципальных образований — в Чебоксарах, Новочебоксарске, Моргаушском, Красноармейском и Аликовском районах.

Моргаушский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 158 УК РФ («Кража»), назначив один год и восемь месяцев исправительных работ с удержанием от зарплаты 15%.

Прокуратура внесла представление на данное судебное решение. Разбирательства продолжатся в Верховном суде Чувашии.

Напомним, бассейны, фитнес-центры и другие спортивные объекты, которые в Чувашии были закрыты с 25 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса, возобновили работу 15 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах вынесен приговор по делу о продаже внедорожника, который продали сразу двум покупателям. Выяснилось, что документы на автомобиль являются фальшивыми, а заводские номера «перебитыми».

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Напомним, ранее в Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, которого подозревают в краже 72 плиток шоколада из магазина.

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