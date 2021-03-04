Алагирский район, , 12:55 — REGNUM Жителей Северной Осетии возмутил факт осквернения монумента памяти героям Великой Отечественной войны в селении Дзуарикау в Алагирском районе. Неизвестные грелись у Вечного огня у памятника семи братьям Газдановым, погибшим в годы войны.

На видеокадрах, размещенных в одной из соцсетей, видно, как молодые люди греют ноги и прикуривают сигареты от огня у пьедестала мемориала. По сообщениям в Instagram была организована проверка, сообщили 4 марта в пресс-службе МВД по региону. Сотрудники полиции установили личности вандалов.

Четверо жителей села Дзуарикау были задержаны. С ними провели воспитательную беседу, задержанные пообещали никогда «не повторять таких необдуманных поступков».

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