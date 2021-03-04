Самара, , 13:02 — REGNUM Многофункциональный центр медицинского туризма могут создать в Самарской области. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что данный вопрос обсуждался на встрече главы региона Дмитрия Азарова с заместителем председателя региональной общественной палаты Константином Титовым.

«Нацпроект «Здравоохранение» ставит задачи в том числе по развитию медицинского туризма. В этом направлении в регионе многое делается, но мы от Общественной палаты предлагаем выйти на новый уровень, создав многофункциональный центр медицинского туризма», — передает слова Титова пресс-служба ведомства.

По его словам, в Самаре предлагается создать гостиницу для прибывающих в город на лечение граждан. Номера этой гостиницы предполагается оснастить специальными койками, в гостинице необходимо создать процедурные кабинеты и кабинеты предварительного медосмотра, а также другие необходимые помещения.

Предположительно, такая гостиница может быть размещена на базе недостроенного здания рядом с онкологическим центром.

По мнению Титова, в случае реализации данного проекта, в области будет развиваться инфраструктура для развития медицинского туризма, а также будет продолжена работа по решению вопросов с ликвидацией долгостроев.

Глава Самарской области подчеркнул, что развитие медицинского туризма является стратегической задачей, которая стоит перед областной туристической отраслью. Он подчеркнул, что идея является интересной, ее реализовывать можно намного эффективней, если привлечь бизнес.

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