Пекин, , 12:56 — REGNUM Посадка на поверхность Марса спускаемого модуля китайской автоматической межпланетной станции «Тяньвэнь-1» будет осуществлена в мае-июне 2021 года. Об этом 4 марта сообщил председатель комитета науки и техники Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) Бао Вэйминь, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

«Тяньвэнь-1» совершит посадку на Марсе в мае-июне. Кроме этого, в этом году мы начнем строительство космической станции», — сказал он в рамках открывшейся в Пекине сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (высший совещательный орган).

Также Вэйминь отметил, что работа китайской космической станции около Марса ведется в штатном режиме, а ее системы уже показали свою эффективность и надежность.

«Для успешного выполнения поставленных задач после прибытия «Тяньвэнь-1» к Марсу необходимо провести детальное исследование рельефа в предполагаемом районе посадки на равнине Утопия, а также изучить метеорологические условия в коридоре полета, чтобы избежать попадания в песчаную бурю во время спуска», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайская национальная комическая администрация (CNSA) опубликовала снимки Марса высокого разрешения, сделанные зондом «Тяньвэнь-1».