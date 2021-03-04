Пермь, , 12:54 — REGNUM Подозреваемый в жестоком преступлении пермский школьник для производства необходимых следственных действий доставлен из Екатеринбурга в Пермь. Подросток дал признательные показания, сообщает СУ СКР по Прикамью.

В ходе допроса 16-летний пермяк сознался в убийстве родителей и 12-летней сестры. Мотивом преступления он назвал семейные конфликты.

Напомним, в поселке Октябрьский Пермского края совершено зверское убийство трех человек, вызвавшее большой резонанс. По версии следствия, 16-летний парень зарубил топором отца, мать и сестру. Школьник задержан 3 марта в Екатеринбурге, куда уехал из Прикамья на такси.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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